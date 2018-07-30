Алексей Навальный Гудкову: Дмитрий, ты врешь

Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ.
Дмитрий, меня, к сожалению, обогнал корреспондент газеты «Коммерсант», написав то, что и я собирался: ты просто врешь в каждом втором слове.
Грустно смотреть на это, но я понимаю почему ты так себя ведешь.
Пытаешься всей этой благоглупостью «я же хочу объединяться и дружить» уйти от ответа на три конкретные содержательные претензии:
1. Твоя партия выдвинула на выборы самое настоящее АПшное жулье и ворье. Не какое-то опосредованное, а самое настоящее. И, как оказалось (не знал), еще и какую-то тетку с НТВ.
2. Собчак прямо поддерживает единоросса Собянина на выборах. Участвует в его пиар-кампании. Скорее всего за деньги просто, но, возможно, и идейно (еще хуже).
3. Собчак участвует в кремлевской кампании в поддержку повышения пенсионного возраста.