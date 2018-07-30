Дмитрий Гудков о претензиях Алексея Навального

Не успел Алексей Навальный вернуться в Россию, как начал сражаться со мной и Партией перемен. Придется ответить. Один раз, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

Алексей, я понимаю, что самая острая борьба в дикой природе – у близких видов. Жаль, что ты ощущаешь себя в джунглях. Давай будем просто вспоминать и загибать пальцы (возможно, придется и на ногах).

Мы знаем друг друга с 2005 года – и с этого времени я постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции. Молодежную общественную палату мы делали вместе. На митингах 11-12 годов были вместе. На голодовке Шеина – вместе. В Думе мой помощник писал запросы для ФБК без очереди, фактически в моем кабинете был филиал твоего Фонда. Когда на тебя напали в Анапе, я сразу поехал к замминистра МВД и добился хоть какой-то реакции. Когда тебя судили в Кирове я был в зале. Два раза приезжал я сам, дважды - Геннадий Гудков. Сколько еще было этих «когда» – ты отлично знаешь сам. До последнего момента я старался делать хорошую мину при плохой игре – твоей плохой игре. Я говорил о том, что проект по наблюдению за президентскими выборами в этом марте мы делаем вместе – но ты ни разу не упомянул об этом со своей стороны.

И наоборот: в последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня – еще до Партии перемен, – ты либо молчал, либо просто мешал. После убийства Бориса Немцова ты поспешно объявил о создании своей собственной демкоалиции – лишь бы сорвать формирование общей, по-настоящему широкой, о которой за 12 часов до этого договаривались все мы, от Рыжкова и Прохоровой до «Открытой России». Думская кампания 2016 года – помнишь, как сложно и изобретательно ты объяснял, почему не пришел на помощь? То потому, что твоя поддержка не помогла бы (но уж точно бы не помешала), то потому, что я недостаточно критикую Путина, то еще по множеству причин.

При этом – и мы оба это знаем – ты сам оказался от предложения включить одного из твоей команды в «яблочную» десятку и выдвинуть твоих людей (Николай Ляскин, Любовь Соболь) от Яблока в Москве, хотя к этому все было готово, со Львом Шлосбергом оговорены необходимые округа. Тебе нужен был не результат, а конфликт.

В 2017 году ты опять молчал во время муниципальной кампании и с трудом по ее окончании выдавил из себя пару «поздравительных» слов. Приватно же твои люди намекали, что поддержка невозможна, так как у нас «конкуренция за один и тот же ресурс».

Ты долго уговаривал выдвинуться на мэрские выборы не желавшего идти туда Яшина – лишь бы в пику мне.

И сейчас ты пошел на новый виток – борешься против Партии перемен, которую я даже формально не возглавил (нет еще решения Минюста). Выдаешь частное мнение Собчак за мнение всей партии – хотя знаешь, что и я, и партия выступаем против «реформы» и видел все мои выступления на эту тему (и более того – сам поддерживал повышение несколько лет назад). Ты даже вытащил лежалую статью «Коммерсанта», сотрудники которого не удосужились взять у меня комментарий.

Хорошо, дам его сейчас. В Красногорске проходят муниципальные выборы, на которых мы выдвинули список из 6 человек. Заметь, не я, а партия, я не контролирую кандидатуру каждого мундепа. Ты пишешь о первом кандидате – вице-мэре Мурзагулове – «жуликоватом хмыре». Замечу лишь, что раньше – до Тимура Валеева – он работал с Ходорковским (для меня это хорошая рекомендация). Он не единоросс, он уходит из вице-мэров – но ты приводишь новое доказательство моей «мурзилосности»: бывший сотрудник АП Радий Хабиров, который знает Мирзагулова, сказал, что знает и меня. Удивительно, учитывая, что он отвечал за работу с Думой, где я был депутатом. Ты не поверишь, но меня знает и Володин. А нас с тобой обоих – Путин. О чем это говорит? Не Хабиров ли согласовывал мое участие в митингах и поездки к тебе на суд? Тебе давно стоило в этом разобраться.

В том же красногорском списке выдвинуты театральный режиссер и сотрудник «Открытки» – но это тебе неинтересно (как, кстати, и «Коммерсанту», редактор ему судья). Видимо, тоже по просьбе местной администрации.

Еще тебе неинтересно, что в Новой Москве на таких же муниципальных выборах мы выдвигаем, в частности, нескольких либертарианцев, делавших вчерашний митинг – на котором ты хоть и не выступал, но был явным соорганизатором. И, кстати, наши партийцы в нем принимали участие. Но некоторые факты можно и пропустить по невнимательности, достойной Дмитрия Киселева.

Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками. Это достойный результат политической деятельности. Политика – это не только борьба с коррупцией, это еще и поиск союзников.

Тебе так нужно размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу – в студию.

Продолжай эту войну – а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть.