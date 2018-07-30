Полиция задержала Петра Верзилова и участниц Pussy Riot на выходе из спецприемника

Петра Верзилова задержала полиция, когда он вышел из спецприемника, где отбывал административный арест.

«Только что при выходе из спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН. Наряд говорит, что доставляют снова в ОВД Лужники», — написал Верзилов в Twitter.

Позже он добавил, что задержаны и трое участниц акции «Милиционер вступает в игру» Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева.

Верзилов и трое участниц Pussy Riot были отправлены под арест на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Во время финального матча между Хорватией и Францией они в полицейской форме выбежали на поле. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Также их оштрафовали за ношение полицейской формы.

