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Алексей Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

30.07.2018

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что покинул совет директоров компании.

«Я покинул Совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал он в своем telegram-канале

РБК Венедиктов сообщил, что решение уйти из совета директоров было принято из-за «конфликта интересов».

«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — пояснил он, указав на то, что с одной стороны он был главным редактором, а с другой — членом совета директоров.

«В ходе обсуждения выяснилось, что Путин, говоря о финансировании «Эха Москвы», был прав. В том смысле, что генеральный директор брал возвратные кредиты, то есть нас кредитовал Газпромбанк. Я возражал Владимиру Владимировичу. Если считать, что кредитование — это финансирование, то Путин знал больше, что происходит в «Эхо Москвы», чем главный редактор и член совета директоров», — также заявил Венедиктов.

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