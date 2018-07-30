Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины

Германия выдала России Андрея Ковальчука, его подозревают в организации поставок кокаина из Аргентины в РФ.Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, Ковальчуку официально предъявлено обвинение. Он находится в СИЗО «Матросская тишина», от дачи показаний Ковальчук отказался.
В феврале Тверской суд Москвы заочно арестовал Ковальчука и объявил его в международный розыск. Арест был связан с найденными в посольстве России в Аргентине 400 кг кокаина, которые дипломатической почтой планировалось вывезти в РФ. Ранее Ковальчук говорил, что наркотики в российском посольстве появились в следствии провокации спецслужб США.