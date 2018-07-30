Рязанские казаки хотят создать реестр «врагов народа»

Казачий атаман Андрей Даценко пообещал создать всероссийский единый реестр «врагов народа».

В реестр включат «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества». В общедоступном реестре также будут отражаться сведения о готовящихся акциях протеста, пишет «7х7» со ссылкой на координатора по информационной работе казачества Валерия Розанова.

По его словам, к преступлениям против народа отнесут склонение «необразованных масс» к критике власти, требование от властей обосновать свои действия, публикацию информации, которая способна «вызвать упадок духа нации», формирование в массах недовольства действиями правительства.

На разработку реестра, предположительно, потребуется 60 млн руб. На эти средства казаки планируют открыть научно-исследовательский институт идеологических наук, а затем создать и сам реестр.

Казачий генерал Андрей Даценко рассказал, что в реестр нужно включить людей, которые принижают роль России, к примеру, в Великой Отечественной войне, в научных достижениях.