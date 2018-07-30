В школах не хватает учителей математики и языков

В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования», передает РБК.

«Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей.Решить проблему нехватки учителей можно с помощью увеличения числа педагогических вузов, предположил лауреат конкурса «Учитель года 2016» Александр Шагалов. В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомство изучит исследование ОНФ, и отметили, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами.