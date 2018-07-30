Продлена программа льготного автокредитования

В России продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018–2020 годы.

Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд руб. Ее продление позволит реализовать по льготному механизму около 45 тыс. машин в 2018 году, в том числе 5,8 тыс. на Дальнем Востоке, пишет «КоммерсантЪ».

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. По ним банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход им компенсируется из федерального бюджета. Новое постановление правительства продлевает действие этой программы, а также вводит дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока — для них скидка повышается до 25%. Ранее сообщалось, что банки, участвовавшие в программах льготного автокредитования, уже несколько месяцев не могут получить от Минпромторга компенсацию своих выпадающих доходов. Ведомство намерено рассчитаться с ними не раньше осени.