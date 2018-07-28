В Москве и других городах прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ. По разным оценкам на акцию пришли от 10 до 50 тысяч человек. Официальных данных пока не поступало. Движение Белый счетчик сообщило, что к 13:00 на территорию шествия коммунистов прошло 10,6 тыс. участников.

Также акции протеста состоялись в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Ставрополе, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и других городах.29 июля в Москве акцию протеста планирует Либертарианская партия. Митинг состоится в 14:00 на проспекте Сахарова. Организаторы кроме повышения пенсионного возраста выступают против увеличения налогов, роста цен на бензин, «закона Яровой».19 июля Госдума голосами партии «Единая Россия» приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Согласно данным различных социологических служб, подавляющее большинство россиян выступают против реформы.