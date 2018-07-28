Законопроект о визовых центрах отозвали до осени

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы, сообщил его автор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

При этом он отметил, что убежден в правильности идеи и будет «добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан». Причиной отзыва документа Косачев назвал информационную кампанию против него.

«Не можем не учитывать информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров. Чего только не приписали нашему законопроекту - от якобы неминуемого подорожания услуг и вплоть до неизбежного исчезновения самих центров», - написал Косачев в Facebook .

По его словам, законопроект не нацелен на закрытие визовых центров, но «оставлять возникшую ситуацию на лето, позволяя и далее будоражить общественное мнение тем, кто сейчас зарабатывает миллиарды в мутной воде, мы тоже не вправе».