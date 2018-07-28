Законопроект о визовых центрах отозвали до осени

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы, сообщил его автор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
При этом он отметил, что убежден в правильности идеи и будет «добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан». Причиной отзыва документа Косачев назвал информационную кампанию против него.
По его словам, законопроект не нацелен на закрытие визовых центров, но «оставлять возникшую ситуацию на лето, позволяя и далее будоражить общественное мнение тем, кто сейчас зарабатывает миллиарды в мутной воде, мы тоже не вправе».Косачев обещал вернуть документ в ново редакции осенью.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что новые поправки в законодательство, вводящие обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, могут привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.