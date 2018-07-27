ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года, отметили в ЦБ.