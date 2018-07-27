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Замначальника ярославской колонии отправлен под домашний арест

27.07.2018

Заволжский районный суд Ярославля отправил до 1 августа под домашний арест Ивана Калашникова, заместителя начальника ИК-1, где пытали заключенного. 

Издание «Яркуб» отмечает, что заседание прошло в закрытом режиме. Защита ходатайствовала об удалении журналистов из зала суда, так как требовалось «огласить сведения, составляющие врачебную тайну».

Следствие ходатайствовало о заключении Калашникова под стражу. Судья оставил ходатайство без удовлетворения и назначил домашний арест: до 1 августа и по 20 сентября в случае предъявления обвинения. Мужчине позволено посещать лечебные учреждения и аптеки.

По уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия ранее были арестованы шесть сотрудников колонии. Дело возбудили после публикации видео избиения заключенного ИК-1 Евгения Макарова. 

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