Замначальника ярославской колонии отправлен под домашний арест

Издание «Яркуб» отмечает, что заседание прошло в закрытом режиме. Защита ходатайствовала об удалении журналистов из зала суда, так как требовалось «огласить сведения, составляющие врачебную тайну».
Следствие ходатайствовало о заключении Калашникова под стражу. Судья оставил ходатайство без удовлетворения и назначил домашний арест: до 1 августа и по 20 сентября в случае предъявления обвинения. Мужчине позволено посещать лечебные учреждения и аптеки.
По уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия ранее были арестованы шесть сотрудников колонии. Дело возбудили после публикации видео избиения заключенного ИК-1 Евгения Макарова.