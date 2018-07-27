Госдума ограничила фестивальные показы фильмов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о процедуре фестивального показа фильмов, которые ужесточат процедуру организации показов и изменят степень подконтрольности кинофестивалей государству.

Как пишет журнал «Сеанс», отныне показы без прокатных удостоверений будут возможны только для тех фестивалей, у которых есть конкурсная программа и жюри. Соответственно, ретроспективы, различные «недели кино» и неконкурсные фестивали оказываются под угрозой. Государство намерено создать перечень кинофестивалей, который будет утверждаться каждый год.

«Что это значит в переводе на русский. Не будет больше ретроспектив. Вообще никаких. Кубрик, который только начался, Бергман, который был недавно, показы «Сеанса» и «Искусства кино», вся программа в кинотеатре Гаража, в Третьяковке или петербургском Доме кино. Не будет Beat Film, Eat Film и фестиваля Стрелки. Не будет американского и британского фестивалей и вообще никаких фестивалей никаких стран. Только один большой ММКФ, а в Петербурге — «Послание к человеку». Больше ничего. Совсем», — написал Сапрыкин в своем блоге.