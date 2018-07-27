Журналист Юрий Сапрыкин о том, чем обернутся новации ГосДумы в области кино

Очередная катастрофа: Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон о господдержке кинематографии, согласно которым без прокатного удостоверения можно показывать фильмы только на кинофестивалях с конкурсом и жюри (которые к тому же должны быть включены в специальный реестр).

Что это значит в переводе на русский. Не будет больше ретроспектив. Вообще никаких. Кубрик, который только начался, Бергман, который был недавно, показы «Сеанса» и «Искусства кино», вся программа в кинотеатре Гаража, в Третьяковке или петербургском Доме кино. Не будет Beat Film, Eat Film и фестиваля Стрелки. Не будет американского и британского фестивалей и вообще никаких фестивалей никаких стран. Только один большой ММКФ, а в Петербурге — «Послание к человеку». Больше ничего. Совсем.

Выношу из паблика компании «Иноекино»:

Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей, у которых нет задачи проводить конкурс, а значит собирать жюри и, затем, награждать. Нет таких бюджетов. Но есть задачи знакомить зрителя с интереснейшим мировым старым и новым кино именно в кинотеатрах. TheatreHD тоже не будет.

Кого пощадят: ММКФ и другие крупные фестивали, где есть конкурс и жюри, который длится не более 10 дней, а значит бюджет в виде государственной финансовой поддержки.

Комментарий Алексея Бажина (Иноекино):

Это весьма хитрый и очень циничный законопроект со стороны нашего государства. Провести зачистку для "своих" фестивалей, а заодно и установить контроль "качества". Ловкий и выгодный маневр - зачистить рынок кинотеатральных непрокатных показов от тех организаций, которые независимы от государства, то есть не имеют государственного бюджета/вложений, а заодно и установить контроль "качества" программ. А введение обязательного утверждение фестиваля не что иное, как цензура. Что-то напоминает, неправда ли? Ощущение, что суть всех этих действий примерно одна - сделать всю киноиндустрию максимально подвластной, управляемой, проверенной, а всех лишних и независимых вычистить из кинотеатров насовсем. Так очень выгодно и идеологически, и финансово для нашего государства. Вычистить из чужих кинотеатров, кстати. Из частных. Хотя и свои многие станут убыточными, вроде питерской "Родины". А если питерская "Аврора", новосибирская "Победа" и многие другие будут показывать только прокатное кино, долго ли они проживут вообще? Проект "КароАрт" можно сразу же закрывать, как и наш. И так далее, по цепочке.

Я пока не вижу никакого выхода и не понимаю как мы можем сохранить "Иноекино". Дело в том, что было и так сделано многое, и все это не помогло. И посмотрите как молниеносно сразу после окончания ЧМ по футболу они рассмотрели и приняли эти поправки во втором и третьем чтениях, и втихую (никто из наших коллег не знал об этом) - http://sozd.parliament.gov.ru/bill/243990-7

Так что осталось совсем немного до того момента, как поправки примут в Совете Федерации (назначено на ближайшую субботу), а затем, естественно, их подпишет президент. Когда законопроект так далеко и резво уже зашел, обратно уже не отзывают в нашей стране. Более того, они еще три года назад пытались пропихнуть этот законопроект и даже само Министерство Культуры это дело комментировало: "Все проводимые в России кинофестивали, которым была оказана государственная поддержка, попадают под предлагаемое определение." https://iz.ru/news/584550

http://seance.ru/news/gosduma-vs-festivali/