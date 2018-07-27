Сотрудников ингушского Центра «Э» приговорили к реальным срокам за пытки задержанных

В Ингушетии вынесен приговор семерым сотрудникам полиции, обвиненным в пытках и убийстве задержанного.

Как сообщает «Интерфакс», начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев приговорен к семи годам колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк — к трем годам колонии общего, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ Алихан Беков — к 10 годам колонии строгого режима. Капитану полиции Исе Аспиеву назначено пять с половиной лет заключения в колонии общего режима. Начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Ингушетии Мустафа Цороев — к пяти годам колонии общего режима. Заместитель начальника ЦПЭ МВД Ингушетии Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Осужденные свою вину не признают и намерены обжаловать приговор. Хамхоев и его подчиненные обвинялись в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных, по делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей.