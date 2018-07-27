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Умер писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский

27.07.2018

О смерти поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Виталия Шенталинского сообщили в «Мемориале».  

«Виталий Александрович создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал — подчас почти в одиночку. Его книги, переведенные на многие языки, будут продолжать его дело — напоминая о преступлениях против культуры, о погибших писателях, возвращая утраченное», — сказали в правлении «Мемориала».

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