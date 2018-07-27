Цукерберг выпал из тройки богатейших людей мира

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг потеряв три позиции в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg, опустился с третьего до шестого места.

На фоне снижения акций компании он потерял почти $16 млрд. Как отмечает ТАСС, состояние Цукерберга оценивается в $70,6 млрд. Когда он занимал третью строчку рейтинга, капитал составлял около $86,5 млрд.

Акции Facebook после закрытия торговой сессии Нью-йоркской биржи в четверг рухнули почти на 19% до отметки $176,26 за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании сократилась на $119,4 млрд, что стало крупнейшим снижением за время одной торговой сессии для американской компании за всю историю. Падение стоимости акций Facebook связано с отчетом компании об итогах второго квартала, которые оказались хуже прогнозов.