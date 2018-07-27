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Facebook удалил посты кандидата в мэры Москвы

27.07.2018

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил, что его посты, опубликованные в Facebook в последнее время, удалены администрацией социальной сети. Он связал это с действиями конкурентов в борьбе за пост мэра.

«Полагаю, причиной тому политическая борьба, мои оппоненты испугались эффективности и энергичности моей кампании, и инспирировали массовые жалобы с ботовых аккаунтов на мои публикации», — написал он в Facebook, приложив скриншоты удаленных записей.

По словам Свиридова, его юристы намерены обратиться к администрации соцсети. 

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