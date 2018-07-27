Facebook удалил посты кандидата в мэры Москвы

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил, что его посты, опубликованные в Facebook в последнее время, удалены администрацией социальной сети. Он связал это с действиями конкурентов в борьбе за пост мэра.

«Полагаю, причиной тому политическая борьба, мои оппоненты испугались эффективности и энергичности моей кампании, и инспирировали массовые жалобы с ботовых аккаунтов на мои публикации», — написал он в Facebook, приложив скриншоты удаленных записей.

По словам Свиридова, его юристы намерены обратиться к администрации соцсети.