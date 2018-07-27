На Алтае полицейские осуждены за выбивание показаний

На семь и шесть лет колонии суд приговорил теперь уже бывших полицейских в Алтайском крае — они выбивали из задержанных показания с помощью электрошокера.

«В октябре 2015 года в отделение полиции по Третьяковскому району были доставлены три местных жителя, подозреваемые в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств. При допросе данных лиц сотрудники полиции, превысив свои должностные полномочия, применили к каждому из них физическое насилие. Граждане подверглись избиению, кроме того, к ним были применены специальные средства — электрошокер, противогаз и наручники. Несмотря на то, что мужчины признались в совершении кражи, издевательства со стороны сотрудников полиции не прекратились — они требовали от задержанных признания в совершении других аналогичных преступлений», — рассказали в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Суд кроме назначения тюремных сроков лишил полицейских специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.