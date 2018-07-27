США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана

США готовы при помощи военных Австралии нанести удары по ядерным объектам Ирана в августе.Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, австралийские военные, как и службы Британии помогут США с определением целей. Именно в Австралии находится секретный оборонный объект, который является ключевым среди группы партнеров по разведке Five Eyes — США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Этот объект играет роль в управлении американскими спутниками и может быть задействован в подготовке операции.
При этом премьер-министр Австралии заявил, что не видит поводов для подготовки США к военной операции.