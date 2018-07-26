Мосгорсуд утвердил арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

Московский городской суд отклонил жалобу на арест Анны Павликовой, обвиняемой по делу «Нового величия», и продлил срок ее содержания под стражей до 13 августа.

Как сообщает «Медиазона», защита просила отменить решение о продлении ареста и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В СИЗО у 18-летней Павликовой обострились проблемы со здоровьем.

Павликову и других фигурантов дела обвиняют в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. При этом движение «Новое величие» создал оперативник Центра «Э». В материалах дела говорится, что мужчина под ником Руслан Д. вошел в Telegram-чат, где общались подростки, «понимая возможность противоправной деятельности» его членов, чтобы собрать информацию для передачи ее полицейским. Он предложил участникам чата создать организацию «Новое величие», сам написал ее устав и предложил начать сбор денег. Через несколько месяцев участников организации задержали.