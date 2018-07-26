Коллеги Поклонской саботируют ее работу

Коллеги депутата Госдумы Натальи Поклонской не явились на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, которой она руководит.
Как сообщает «Интерфакс», из 17 членов комиссии на заседание пришли двое — представители КПРФ и «Справедливой России». По данным источника агентства, это было «спланированное решение». Так коллеги Поклонской отреагировали на то, что она нарушила фракционную дисциплину и проголосовала против повышения пенсионного возраста. Всего в комиссии кроме Поклонской восемь представителей «ЕР».Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, посоветовал Поклонской принять «для себя решение» о сдаче депутатского мандата. Поклонская заявила, что сдавать удостоверение депутата не собирается.
Ранее в четверг появилась информация о том, что заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, который в день голосования за повышение пенсионного возраста не пришел на заседание, написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию.