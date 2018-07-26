Коллеги Поклонской саботируют ее работу

Коллеги депутата Госдумы Натальи Поклонской не явились на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, которой она руководит.

Как сообщает «Интерфакс», из 17 членов комиссии на заседание пришли двое — представители КПРФ и «Справедливой России». По данным источника агентства, это было «спланированное решение». Так коллеги Поклонской отреагировали на то, что она нарушила фракционную дисциплину и проголосовала против повышения пенсионного возраста. Всего в комиссии кроме Поклонской восемь представителей «ЕР».