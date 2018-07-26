Из свежего выпуска Forbes исчезла статья о братьях Магомедовых

Редакция журнала Forbes обратилась в прокуратуру Москвы в связи с исчезновением из свежеотпечатанного выпуска статьи «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Как пишут «Ведомости», статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и. о. главного редактора Николаем Мазуриным, но в итоге в печатном номере журнала вышел короткий материал другого автора на другую тему. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина. Поэтому и.о. редактора обратился в прокуратуру — по мнению редакции, такие действия нарушают закон о СМИ. В заявлении журналисты просят установить, кто отдал распоряжение об удалении материала.

Как пояснил «Ведомостям» представитель издателя журнала, статья «Дела семейные» дорабатывается, ее перенос из августовского номера связан с замечаниями юридической службы издания. Речь идет в частности о том, что публикация «вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации».

После публикации «Ведомостей» статья «Дела семейные» появилась на сайте Forbes.

Журналисты Forbes уже несколько раз обвиняли издателя Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику. Так Forbes выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров в 2016 г. без оценки вознаграждения председателя правления ВТБ Андрея Костина. Недавно с поста главного редактора был уволен Николая Ускова, который также рассказал о вмешательстве издателя в жизнь редакции.Братья Магомедовы были арестованы 31 марта. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение 2,5 млрд бюджетных руб.