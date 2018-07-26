Дело о пытках в колонии возбудили в Калининграде

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении замначальника отдела безопасности калининградской ИК-9 майора Даврона Хакимова.

Как рассказал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, по версии следствия, 30 января Хакимов, «действуя умышленно совместно с неустановленными лицами» из числа сотрудников исправительной колонии, избил заключенного по рукам и ногам. Врачи зафиксировали у заключенного переломы 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки, поступившие из прокуратуры Калининградской области и регионального управления ФСБ. Следователи устанавливают, были ли другие случаи избиения заключенных в ИК-9.

За последние дни аналогичные дела были возбуждены в Брянской и Ярославской областях. Внимание к проблеме со стороны правоохранителей и общества было привлечено публикацией на сайте «Новой газеты» видеозаписи с пытками в ярославской колонии.