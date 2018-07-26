Суд приговорил полковника СК Ламонова к пяти годам строгого режима

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова. Его признали виновным в получении взятки от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — подручного Захария Калашова известного как Шакро Молодой.

Прокурор просил у суда для Ламонова шесть лет колонии строгого режима, отмечает агентство «Москва». Ламонов ранее признал вину, заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство. По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее суд приговорил главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима. В ближайшее время начнется рассмотрение дела в отношении заместителя руководителя столичного управления СК Дениса Никандрова.

Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны летом 2016 года по делу о взятке в €500 тыс. за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.