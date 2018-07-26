В СИЗО к Александру Шестуну вновь не пустили нотариуса

К арестованному главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну не пускают нотариуса — он должен заверить доверенность на подачу документов в избирком для участия в выборах на пост главы района на новый срок.
«Подполковник внутренней службы Ханов А.Ю. мотивировал отказ в допуске нотариуса статьей 18 ФЗ № 103, от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и пунктом 9.1 статьи 47 УПК. При этом забыв про положение статьи 4 ФЗ № 67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Про поданный адвокатами Александра Шестуна пакет документов с заявлением о заверении доверенности начальном СИЗО нам тоже ничего сообщили», — рассказал член Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев в своем блоге.Александр Шестун был арестован в июне по подозрению в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков. Он вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области. 7 июля представители Шестуна подали документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах главы района. Но в пакете документов не было доверенности на право представления интересов Шестуна как кандидата. Доверенность нужна для открытия банковского счета и для начала процесса сбора подписных листов.