Железняк покидает пост в «Единой России» после отказа голосовать за пенсионную реформу

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию — в день голосования за повышение пенсионного возраста он отсутствовал на заседании Госдумы.
Руководство «Единой России» намерено удовлетворить заявление Железняка, официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета, сказали источники РБК.
В итоге Госдума приняла законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в первом чтении. Документ поддержала только фракция «Единая Россия». Открыто против реформы из партии власти выступила только Наталья Поклонская.