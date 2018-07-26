Железняк покидает пост в «Единой России» после отказа голосовать за пенсионную реформу

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию — в день голосования за повышение пенсионного возраста он отсутствовал на заседании Госдумы.

Руководство «Единой России» намерено удовлетворить заявление Железняка, официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета, сказали источники РБК.

Железняк, сославшись на больничный, не пришел на заседание Госдумы 19 июля, когда рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста. Всего восемь человек из «Единой России» не принимали тогда участия в пленарном заседании. Кроме Железняка это Вячеслав Фетисов, который находился в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников, которые заявили о больничном.

В итоге Госдума приняла законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в первом чтении. Документ поддержала только фракция «Единая Россия». Открыто против реформы из партии власти выступила только Наталья Поклонская.