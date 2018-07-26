Задержан седьмой подозреваемый в пытках в ярославской колонии

Обновлено: суд арестовал Дмитрия Соловьева на два месяца.
Задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской ИК-1. Заволжский районный суд Ярославля сегодня изберет Дмитрию Соловьеву меру пресечения.Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Ярославского областного суда.
Ранее сообщалось о шести задержанных. Накануне пятерых из них суд арестовал до 22 сентября, а заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлил срок задержания до 72 часов.
Скандал с пытками в ИК-1 Ярославской области разразился после того, как на сайте «Новой газеты» опубликовали видео, на котором видно, что заключенного Евгения Макарова жестоко избивают. Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий с применением насилия. Адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видеозапись уехала из России из-за угроз.
25 июля председатель Комитета против пыток ООН Дженс Модвиг на заседании по представлению доклада России о соблюдении Конвенции против пыток задал вопрос об избиениях в ярославской ИК-1. Российская делегация должна ответить сегодня, 26 июля.