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Взрыв или попытка самосожжения — ЧП у посольства США в Пекине

26.07.2018

Пожар или взрыв произошли около посольства США в Пекине. 

Как пишет агентство Associated Press, у здания много полицейских, территория задымлена. По некоторым данным, неизвестный мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать, передает «Интерфакс». В тоже время местная официальная пресса сообщает, что полиция «задержала женщину, которая облила себя бензином и угрожала актом самосожжения».

Китай и США находятся в режиме торговой войны, но Америка остается чрезвычайно популярной для туристов из Китая. Поэтому в будни у посольства много людей, получающих визы, отмечает Associated Press. 

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