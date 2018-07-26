В российском посольстве ответили на «Крымскую декларацию» США

В посольстве России в США в ответ на «Крымскую декларацию» Госдепартамента США заявили, что «партнеры живут в иной реальности».

«Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 года», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что «сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения госдепа о несуществующих «опасностях».

25 июля на сайте Государственного департамента США была выложена «Крымская декларация», в которой в самых жестких выражениях осуждается аннексия Россией Крымского полуострова. Декларация отсылает к известной в истории внешней политики Декларации, названной по имени тогдашнего исполняющего обязанности госсекретаря США в правительстве Франклина Делоне Рузвельта Самнера Уэльса (Sumner Welles) 1940 года, в которой осуждалась аннексия СССР стран Балтии. Таким образом, сегодняшние власти США проводят прямые параллели между событиями, предшествовавшие Второй Мировой войне, и событиями 2014 года.