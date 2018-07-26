Гендиректора НПО Лавочкина задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского — ранее его заподозрили в мошенничестве.
Эту информацию ТАСС подтвердили в «Роскосмосе». Ранее в госкорпорации сообщили, что Лемешевский написал заявление об увольнении с 2 августа.Следственныйкомитет возбудил в отношении него и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, они похитили 330 млн руб., оплатив фиктивно оказанные юридические услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».