Гендиректора НПО Лавочкина задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского — ранее его заподозрили в мошенничестве.

Эту информацию ТАСС подтвердили в «Роскосмосе». Ранее в госкорпорации сообщили, что Лемешевский написал заявление об увольнении с 2 августа.