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Гендиректора НПО Лавочкина задержали

26.07.2018

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского — ранее его заподозрили в мошенничестве.

Эту информацию ТАСС подтвердили в «Роскосмосе». Ранее в госкорпорации сообщили, что Лемешевский написал заявление об увольнении с 2 августа. 

Следственныйкомитет возбудил в отношении него и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, они похитили 330 млн руб., оплатив фиктивно оказанные юридические услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».

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