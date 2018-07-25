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За увольнение людей предпенсионного возраста могут ввести уголовную ответственность

25.07.2018

Минтруд предлагает увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста, обязать компании оплачивать их ежегодную диспансеризацию и проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников за два года до выхода на пенсию.

Такие идеи изложены в проекте плана Минтруда по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, сообщает РБК.

Проект документа будет рассмотрен 27 июля на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.

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