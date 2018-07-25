Pussy Riot оштрафовали за ношение полицейской формы

Четверых участников группы Pussy Riot оштрафовали на полторы тысячи рублей за ношение полицейской формы – они выбежали на поле во время финала ЧМ-2018.Как отмечает «Медиазона», это максимальный размер штрафа, который Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева могли получить по инкриминируемой статье.
Во время финального матча чемпионата мира по футболу они выбежали на поле в полицейской форме. Акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». В опубликованном позже манифесте участники акции потребовали освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки в социальных сетях, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.
За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований ранее их отправили под арест на 15 суток.