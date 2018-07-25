В Брянске в избиении задержанного обвинили двоих полицейских

Сотрудники полиции Брянска избили задержанного, с разрывом селезенки он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

«По версии следствия, 16.07.2018 в период времени с 07 часов 30 минут по 10 часов 00 минут в своем служебном кабинете двое сотрудников полиции УМВД России по городу Брянску нанесли задержанному несколько ударов в область головы, туловища и нижних конечностей, в результате чего последнему причинен вред здоровью в виде разрыва селезенки. В настоящее время потерпевший прооперирован и выписан из лечебного учреждения», — говорится в сообщении СУ СКР по Брянской области.

Полицейские задержаны, им предъявлено обвинение.

Накануне стало известно, что сотрудник ИК-6 в Брянской области запытал заключенного до смерти.