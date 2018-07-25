Павел Чиков о деле ярославских садистов

Старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Ярославля Максим Яблоков, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, вину признал, явку с повинной написал, дал показания о причастности Сергея Драчева и Игоря Богданов. Заключен под стражу на 2 месяца.

Именно Яблоков дал обличающие показания на своих сослуживцев, грубо говоря, первым всех сдал.

Заместитель начальника оперативного отдела ИК-1 Ярославля Сергей Ефремов. Вину признал. Заключен под стражу на 2 месяца.

Младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Ярославля Сергей Драчев. Вину признал. Заключен под стражу на 2 месяца.

Замначальника ИК-1 по воспитательной работе Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа — «для предоставления дополнительных доказательств». Сигнал для защиты, что могут назначить домашний арест.

Заместитель дежурного ИК-1, младший лейтенант внутренней службы Игорь Богданов. Ветеран боевых действий, имеет знак отличия 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского округа, награжден за участие в боевых действиях в 2008 году (видимо, в войне с Грузией). На допросе он отказался от дачи показаний, вину не признал. Подельник Яблоков показал, что Богданов принимал непосредственное участие и применял в отношении Макарова физическую силу. Между тем, Богданов активно защищается, избрал иную позицию по делу. Ходатайство о его аресте сейчас слушается.

Ключевое доказательство — видеозапись. Кто на ней есть и что делает. Показания подельников, которые активно торгуются за сроки, и осужденных, которые давать их будут неохотно. Тяжкого вреда потерпевшему не причинено, насильственных действий сексуального характера не было. Пока действия охватываются ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы. На практике приговоры по ней в основном условные, реже реальные сроки 2-5 лет. Следствие обязательно будет искать новые эпизоды насилия, поднимать оперативные материалы в отношении каждого обвиняемого.