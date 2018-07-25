Суд арестовывает подозреваемых в избиении заключенного в ярославской ИК-1

Обновлено: до 22 сентября арестованы Игорь Богданов и Алексей Бровкин. Срок задержания заместителя начальника ИК-1 по воспитательной части Ивана Калашникова продлен до 72 часов.
Один из сотрудников ИК-1 Ярославской области Сергей Драчев арестован до 22 сентября. Он признал свою причастность к избиению заключенного Евгения Макарова.
Заволжский районный суд Ярославля рассматривает сегодня ходатайства Следственного комитета об аресте сотрудников ярославской ИК-1, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова. О пытках стало известно после публикации видео на сайте «Новой газеты». Всего по делу задержаны шесть человек.