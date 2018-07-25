Суд арестовывает подозреваемых в избиении заключенного в ярославской ИК-1

Обновлено: до 22 сентября арестованы Игорь Богданов и Алексей Бровкин. Срок задержания заместителя начальника ИК-1 по воспитательной части Ивана Калашникова продлен до 72 часов.

Один из сотрудников ИК-1 Ярославской области Сергей Драчев арестован до 22 сентября. Он признал свою причастность к избиению заключенного Евгения Макарова.

Как пишет «Медиазона» , другой сотрудника ИК-1 Сергей Ефремов также признал свою вину в полном объеме и готов сотрудничать со следствием. На вопрос о том, зачем он бил Макарова, ответить не смог. Суд арестовал его на два месяца. Еще один фигурант дела Максим Яблоков написал явку с повинной, а на суде заявил, что не намерен скрываться от следствия. Его также арестовали до 22 сентября.

Заволжский районный суд Ярославля рассматривает сегодня ходатайства Следственного комитета об аресте сотрудников ярославской ИК-1, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова. О пытках стало известно после публикации видео на сайте «Новой газеты». Всего по делу задержаны шесть человек.