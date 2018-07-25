Гендиректор НПО им.Лавочкина подал в отставку после возбуждения уголовного дела

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа, после того как Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве. Исполнять обязанности руководителя предприятия будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

«В отношении генерального директора АО «НПО «Лавочкина» Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн руб.», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».

Следователи проводят обыски у Лемешевского и Аверьяновой, а также на предприятии.НПО Лавочкина — предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. Предприятие выполняет заказы в рамках Федеральной космической программы РФ.