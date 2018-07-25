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Экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение

25.07.2018

ФСБ предъявила официальное обвинение в получении взяток бывшему руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову.

Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

17 июля Лефортовский суд Москвы отправил Дрыманова под арест до 12 сентября. Его задержали в Москве сотрудники ФСБ. Дрыманова считают причастным к получению взяток от криминальных структур — так он получил деньги за освобождение из СИЗО подручного авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова. Бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров говорил, что заплатил своему начальнику €9850 за покровительство и назначение на должность. 1 июня стало известно, что Дрыманов подал в отставку

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