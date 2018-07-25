$1 млн предлагают за создание новой технологии поиска людей

Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс для разработчиков поисково-спасательных технологий нового поколения с призовым фондом $1 млн.Как рассказала РБК президент Анна Янчевская, участники конкурса должны представить экспертному совету технологическое решение, которое поможет найти потерявшегося человека без источника связи и сделать это максимум за десять часов в любое время суток и при любой погоде. Часть призового фонда составит грантовое финансирование (чтобы у участников конкурса была возможность доработать прототип), другая часть — вознаграждение финалистам.
В России, по данным Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно пропадает около 120 тыс. человек, в розыск объявляется около 60 тыс. Значительная часть пропавших — дети. В 2017 году, например, было зафиксировано около 30 тыс. обращений в правоохранительные органы по факту пропажи детей, в 2016-м — около 45 тыс.