Экс-главный редактор «Дождя» запускает расследовательское медиа

Бывший главный редактор РБК и «Дождя» Роман Баданин запускает новое медиа — «Проект» будет заниматься расследованиями, репортажами, историями, построенными на использовании больших данных.

«Проект» — некоммерческое медиа, которое запускается на деньги доноров — российских и иностранных физических и юридических лиц, рассказал Баданин «Ведомостям». В «Проекте» работает около 10 человек, его бюджет — до $0,5 млн.

Последний год Баданин учился журналистике в США, в Стэнфордском университете. В 2016 — 2017 годах он управлял телеканалом «Дождь». До этого был главным редактором сайта РБК.