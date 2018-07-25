Трамп готов остановить торговую войну с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прекратить торговую войну с Европейским союзом. Для этого от пошлин на товары должны отказать как в США, так и в ЕС.

Представители Европейского союза приезжают в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и Евросоюз откажутся от всех тарифов, барьеров и субсидий! Это, наконец, будет называться свободным рынком и справедливой торговлей!», — написал Трамп в Twitter.

Переговоры пройдут в Вашингтоне 25 июля. В них примут участие глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.