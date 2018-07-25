Авиакомпании увеличивают стоимость билетов из-за скачка цен на топливо

Авиакомпании начали учитывать весенний скачок цен на авиакеросин в стоимости билетов.

Как пишет «КоммерсантЪ», «Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы. Повышение составит 200 руб. для экономкласса и «комфорта» и 400 руб. для бизнес-класса. Источники издания на туристическом рынке добавляют, что несколько зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах.

«Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%»,— считает собеседник «Ъ».

Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной.

Пока не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air заверили, что таких планов нет. Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что если другие перевозчики его увеличат, то и UTair придется поступить так же.