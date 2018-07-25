Минфин предлагает реформу ОСАГО

Министерство финансов предложило свои поправки в закон «Об ОСАГО».
В частности, как пишут «Ведомости», при определении цены полиса предлагается не учитывать мощность двигателя и регион регистрации автомобиля. Вместо этого на стоимость полиса, по мнению Минфина, должен влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок.
Автомобилисты также смогут приобретать ОСАГО сразу на три года, тогда как сейчас полис выдается на срок не больше года.