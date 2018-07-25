Минфин предлагает реформу ОСАГО

Министерство финансов предложило свои поправки в закон «Об ОСАГО».

В частности, как пишут «Ведомости», при определении цены полиса предлагается не учитывать мощность двигателя и регион регистрации автомобиля. Вместо этого на стоимость полиса, по мнению Минфина, должен влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок.

В случае утверждения поправок, стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.Автомобилисты также смогут приобретать ОСАГО сразу на три года, тогда как сейчас полис выдается на срок не больше года.