Музыканты отказываются от участия в «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

Музыкальные группы «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за сотрудничества организаторов с Министерством обороны.

«Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля — фестиваль «без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции Министерства Обороны». В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация — министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию... В данной ситуации, отказ от участия — единственный возможный вариант. Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — заявили музыканты группы «Элизиум».

Схожие обоснования своего отказа от участия в фестивале назвали и группы «Пошлая Молли», «Порнофильмы» и «Йорш».