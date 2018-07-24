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Умер создатель системы арбитражных судов России Вениамин Яковлев

24.07.2018

На 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев.

Как сообщили в Ассоциации юристов, прощание с Яковлевым состоится в четверг, 26 июля, в 11:00 в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

С декабря 1990 года по ноябрь 1991 Яковлев был председателем Высшего Арбитражного суда СССР. Он создал систему арбитражных судов России — в 1992 году стал председателем Высшего Арбитражного суда РФ, который возглавлял 13 лет, напоминает ТАСС. Покинув пост председателя ВАС был назначен на должность советника президента РФ.

Яковлев был одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России. Он был удостоен высшей юридической премии «Фемида-99», а также премии «Юстиция» в 2002 году за продвижение правовой реформы в РФ.

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