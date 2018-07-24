Умер создатель системы арбитражных судов России Вениамин Яковлев

На 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев.

Как сообщили в Ассоциации юристов, прощание с Яковлевым состоится в четверг, 26 июля, в 11:00 в Центральной клинической больнице Управления делами президента.