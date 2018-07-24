Умер создатель системы арбитражных судов России Вениамин Яковлев

На 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамин Яковлев.
Как сообщили в Ассоциации юристов, прощание с Яковлевым состоится в четверг, 26 июля, в 11:00 в Центральной клинической больнице Управления делами президента.
С декабря 1990 года по ноябрь 1991 Яковлев был председателем Высшего Арбитражного суда СССР. Он создал систему арбитражных судов России — в 1992 году стал председателем Высшего Арбитражного суда РФ, который возглавлял 13 лет, напоминает ТАСС
. Покинув пост председателя ВАС был назначен на должность советника президента РФ.
Яковлев
был одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России. Он был удостоен
высшей юридической премии «Фемида-99», а также премии «Юстиция» в 2002 году за
продвижение правовой реформы в РФ.