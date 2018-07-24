Две тысячи российских туристов находятся в охваченной пожарами Аттике

В Греческом регионе Аттика, где бушуют лесные пожары, находятся около 2 тысяч российских туристов, сообщили в Ростуризме.

«По информации туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тыс. организованных туристов из России. Обращений от них на горячую линию Ростуризма не поступало. На настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает», - говорится в сообщении.