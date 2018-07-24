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Две тысячи российских туристов находятся в охваченной пожарами Аттике

24.07.2018

В Греческом регионе Аттика, где бушуют лесные пожары, находятся около 2 тысяч российских туристов, сообщили в Ростуризме.

«По информации туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тыс. организованных туристов из России. Обращений от них на горячую линию Ростуризма не поступало. На настоящий момент российским туристам в Греции ничего не угрожает», - говорится в сообщении

В столичном регионе Аттика зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров. Огонь бушует вблизи Афин и Коринфа. На его ликвидацию направлено более 600 человек, в тушении задействовано около 300 единиц техники. В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения. Погибли несколько десятков человек, россиян среди них нет.

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