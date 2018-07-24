ЦИК рассмотрит вопрос о «пенсионном» референдуме 25 июля

ЦИК РФ в среду, 25 июля, рассмотрит предложение о проведении всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста. Вопрос стоит в повестке заседания комиссии №170.

Ранее инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение референдума с вопросом: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин Госдума уже приняла в первом чтении.