Жительницу Абакана обвинили в экстремизме после поста во «ВКонтакте» о притеснении коренных жителей

ФСБ завела дело о призывах к экстремистской деятельности на 30-летнюю жительницу Абакана Лидию Баинову — она написала в соцсети, что в игровой комнате одного из заведений дети заявили, что «вход туда только русским».

«Баинова <…> с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ, <…> разместила публичное обращение, довольно объемный пост к неопределенному кругу лиц, являющихся пользователями «ВКонтакте», где были строчки следующего содержания: «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!», — цитирует копию постановления о возбуждении уголовного дела «Тайга.инфо».

Полный текст поста в документе не пиводится. Как пишет издание, он был посвящен случаям притеснения коренных жителей Хакасии. Баинова, например, рассказала читателям, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что «вход туда только русским».

Женщина не признала вину. Она считает, что привлекла внимание ФСБ из-за своей общественной деятельности. Баинова занимается популяризацией хакасской культуры, участвовала в музыкальном фестивале национальных культур и выступает за сохранение народных традиций и языка.