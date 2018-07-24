Офис «Плеер.ру» закрылся после проверки ФНС

Работа крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» парализована в Москве второй день в связи с претензиями и обысками Федеральной налоговой службы.

Московский офис магазина утром во вторник не открылся, передает «Интерфакс». Менеджер заведения сообщил, что магазин для посетителей пока работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары по возможности будут доставляться курьерами.

Накануне ФНС сообщила , что «в рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники».

«Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — рассказали в ФНС.