Пользователей «Платона» хотят обязать менять оборудование раз в три года

Минтранс России предлагает обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств и заменять их раз в три года.

«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами. Бортовые устройства с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств», — пояснили в министерстве, передает «КоммерсантЪ».

Система «Платон» введена Росавтодором в конце 2015 года для взимания платы с грузовиков. В апреле 2017 года стоимость проезда была увеличена до 1,9 руб. Штраф за неоплату проезда в рамках системы решено было увеличить с 5 тыс. до 20 тыс. руб.